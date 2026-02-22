  1. Realting.com
  2. Israël
  4. Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement

Ramat Ha-Sharon, Israël
$924,825
ID: 33388
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Ha-Sharon

À propos du complexe

Aujourd hui un appartement de 3.5 pieces situe au 1er etage . Dans 4 a 5 ans l immeuble sera detruit et reconstruit vous benficierez de 30 m2 supplementaires .d un etage plus eleve d une terrasse de 12 m2 d un parking et d une cave. une vraie opportunite de plus value.

Localisation sur la carte

Ramat Ha-Sharon, Israël
