  4. Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Ashdod, Israël
$1,07M
ID: 33788
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Neuf Appartement neuf Appartement de luxe à vendre Entièrement meublé et équipé Aucune rénovation à prévoir Appartement prêt à emménager, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises Appartement de luxe de 130 m² 5 pièces au cœur d'Ashdod Cuisine entièrement équipée d'une marque de renom Grand séjour avec accès à un balcon de 20 m² Design soigné, faux plafonds et architecture élégante 4 belles chambres entièrement meublées avec lits doubles, canapés et stores électriques design Grande salle de bain entièrement équipée avec deux WC intégrés Appartement tout équipé avec finitions haut de gamme Emplacement idéal pour les retraités Prix très compétitif par rapport au marché

Ashdod, Israël
