  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka

Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka

Jérusalem, Israël
depuis
$840,180
;
4
Laisser une demande
ID: 33838
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Charmant appartement de deux pièces à Bustan Baka, 57 m², au 3ᵉ étage, avec mamad (pièce sécurisée), débarras, ascenseur de Shabbat et parking. Immeuble bien entretenu et proche de toutes commodités !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$783,750
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$840,180
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Appartement 2.5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamak Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020 Au calme, triple orientation E/N/S A 300 mètres de la plage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée Situe a deux pas du kikar et de la plage Excellent appartement pour habitation ou pour investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller