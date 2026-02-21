  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, vue sur la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, vue sur la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
20/02/2026
$1,11M
27/05/2025
$997,195
;
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, vue sur la mer
1
Laisser une demande
ID: 26179
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Dans le quartier de Ramat Hanasi à Bat Yam, à seulement 19 minutes de la mer, à 3 minutes du centre commercial et à 3 minutes du tramway. Excellent emplacement pour les traditionalistes. L'immeuble de 18 ans comprend un ascenseur pour le sabbat. Terrasse ensoleillée et vue sur la mer. Grand appartement de 5 pièces et demi.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, vue sur la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Afficher tout Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
appartement t5 vue sur lac grand parc a proximite immeuble recent terrasse soucah
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
A barnea un apprtement de 4 pieces avec vue mer investie tres bon etat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Netanya, Israël
depuis
$1,35M
Appartement à vendre à Netanya ! A Nof Hataylet, quartier Nat600, appartement 5 pièces de 130 m2, très spacieux, dans une tour luxueuse avec une vue éternelle sur la mer. Balcon de 22 m2. Comprend une cave et un parking privé et piscine !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller