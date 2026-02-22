  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !

Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !

Netanya, Israël
depuis
$2,665
7
ID: 33768
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Rue Nitza, Netanya Cet appartement est idéal pour les amoureux de la mer, à seulement quelques pas de la magnifique promenade de Netanya. À proximité immédiate des cafés, restaurants, supermarchés et de la plage. Détails de l’appartement : Immeuble HaTerrassa, face à la mer Immeuble de standing avec 3 ascenseurs Gardien présent 24h/24 et 7j/7 Piscine Salle de sport Balcon avec vue mer ouverte Parking souterrain inscrit au Tabou Appartement grand, spacieux et très lumineux Chambre sécurisée (mamad) Deux salles de douche Entièrement meublé – il ne vous reste plus qu’à poser vos valises

Netanya, Israël
