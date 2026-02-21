  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin

Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
20/02/2026
$1,05M
02/04/2025
$941,015
;
5
ID: 25581
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nachalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménagements : Cuisine Avivi Climatisation centrale mini Volets roulants électriques Interphone Cuisinière à gaz et réfrigérateur Grand espace de rangement commun pour tout l’étage

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

