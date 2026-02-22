  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Ascalon, Israël
depuis
$890,340
6
ID: 33776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Quartier Agamim un beau Penthaouse 5 pieces avec grande Terasse

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Ascalon, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel 2 pièces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
dans le quartier de la city, dans un immeuble de standing avec jaccuzzi et sauna rez de jardin decore par architecte d'interieur 5 pieces, vue mer, piscine privee exceptionnel
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme
Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Superbe appartement, 4 chambres + une unité louée à côté de l'appartement, autorisation de supprimer un balcon de la chambre, vue imprenable
Agence
Immobilier.co.il
