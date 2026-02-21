  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
20/02/2026
$2,45M
08/04/2025
$2,11M
;
5
ID: 25701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
