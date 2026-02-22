  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya

Netanya, Israël
$771,210
ID: 33717
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Rue Yehuda Hanassi, dans le quartier recherché de Kiryat Sanz à Netanya, au sein d’un environnement résidentiel calme et bien desservi. Appartement de 4 pièces avec Mamad, d’environ 110 m², situé au 5ᵉ étage sur 6. Immeuble rénové et renforcé dans le cadre d’un projet TAMA 38 récemment achevé. Unité faisant partie des nouveaux logements ajoutés post-TAMA (prestations modernes). Balcon Souccah de 12 m², 2 salles de bains, 2 WC. Parking privé, ascenseur, vide-ordures, Arnona 1 100 ₪/2 mois, Vaad 250 ₪/mois. Secteur apprécié pour son cadre familial, commerces, synagogues, écoles et transports. Prix demandé : 2 460 000 ₪.

Localisation sur la carte

Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
À l’emplacement le plus recherché de Kiryat Yovel – à la frontière de Ramat Denya et Ramat Sharet, à deux pas de la future ligne de tramway, à quelques minutes du centre commercial Malha, des parcs et des transports en commun. Dans un immeuble récent après renforcement (Tama 38), avec ascen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Quartier résidentiel Appartement d'exception !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Appartement d'exception dans le quartier Mekor Haim, proche Baka et Emek Refaim Situé au pied du Parc Hamesila, dans un immeuble boutique neuf et haut de gamme (avec lobby élégant, ascenseur de Shabbat et parking souterrain). Appartement de 4 pièces de 93m² plus balcon de 9m² où chaque déta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Netanya, Israël
depuis
$613,206
Petit appartement de 3 pieces situe au 6 eme etage tres lumineux. Renove il y a 2 ans. a 1/4 h a pieds de la mer parquet. ascenseur. miklat dans l immeuble. beaucoup de charme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
