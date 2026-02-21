  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Spacieux

Quartier résidentiel Spacieux

Ascalon, Israël
depuis
$705,375
;
10
Laisser une demande
ID: 33887
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

T5 spacieux Barnea Avec cave adjacent

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$705,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
Superbe appartement 4 pièces rénové dans un prestigieux complexe boutique – Strok 7–9 (Société Netanel – livraison premier trimestre 2026) 102,5 m² + 14 m² de balcon 3e étage | Seulement 2 appartements par étage Façade | 3 orientations 2 places de parking souterrain + cave Parquet européen …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
MAGNIFIQUE 5 PIECES AU PARC AYAM DE BAT YAM A PROXIMITE DE RICHON LETSION. PLEINE VUE MER! PROCHE DE TOUS LES COMMERCES, COUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS ET PLAGE. QUELQUES MINUTES DU TRAMWAY
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$344,850
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller