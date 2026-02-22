  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Ascalon, Israël
depuis
$877,800
;
10
Laisser une demande
ID: 33763
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Appartement 3 pièces, 71 m², entièrement rénové à neuf – Situé à un emplacement stratégique entre les rues King George et Bezalel, au point de rencontre des quartiers de Rehavia et Nahlaot, et à une courte distance de marche du marché Mahane Yehuda. Terrasse de 7 m², au 4ème étage avec ascen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Bel appartement neuf de 3 pièces situé au 2ᵉ étage d’un immeuble moderne, bénéficiant d’une excellente luminosité grâce à sa position d’angle. Détails du bien : • Surface habitable : 60 m² • Terrasses : 13 m² • 2ᵉ étage avec ascenseur • Place de parking incluse • Finitions haut de gamme • S…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Appartement 4 pièces dans le quartier central et recherché d'Arnona, à un prix imbattable ! 94 m² habitables et 9 m² de terrasse avec vue dégagée, dans un immeuble luxueux avec salle de sport, chauffage au sol avec commande séparée dans chaque pièce, climatisation centrale, cuisine luxueuse …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller