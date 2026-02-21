  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
20/02/2026
$1,00M
06/05/2025
$898,880
2
ID: 25848
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme. Ascenseur, bâtiment modernisé

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$423,225
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Bureau a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,330
