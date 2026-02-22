  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Spécial investisseur

Quartier résidentiel Spécial investisseur

Ascalon, Israël
depuis
$376,200
;
7
ID: 33744
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

3.5 pieces quartier atikot

Ascalon, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Afficher tout Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Dans la rue Bograshov a deux pas du Dizengoff Center, dans un immeuble rénové, penthouse duplex de 4 pièces de 100m2 avec 2 salles de bains et une terrasse de 70 m2 Etage 4 : 3 chambres a coucher dont une master, 2 salles d'eau 5eme étage : séjour + cuisine avec immense terrasse de 70m2 ave…
Agence
Immobilier.co.il
