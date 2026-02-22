  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux

Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux

Raanana, Israël
depuis
$4,04M
;
3
ID: 33445
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Dans une jolie rue calme et residentielle situee a l ouest de Raanana. Maison d angle de 8 pieces. grandes pieces. 4 suites a l etage. Immense sous sol amenage. en tout : 6 salles de bain . 7 toilettes. de nombreux espaces de vie. une jolie piscine .

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$3,42M
Tres bel appartement de 200 m2 . 5 pieces .Penthouse duplex 1 seule chambre avec salle e bain a l etage. Tres grand salon 5 m hauteur de plafond. grande terrasse depuis le salon et l espace salle a manger . Cuisine moderne avec ilot. Parquet dans les chambres. A l etage piscine et grande te…
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Quartier résidentiel Charmant cottage. piscine. calme
Raanana, Israël
depuis
$2,66M
Joli cottage beaucoup de charme situe a l ouest de Raanana dans une rue tres calme. Renovee , grande cuisine avec ilot central . salon spacieux avec vrai coin repas. beaucoup de lumiere. Sous sol. parking et un tres beau jardin avec piscine
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
Villa en Israël Ashdod quartier Youd Alef avec architecte d’intérieur 460 m2 habitable +terrain 700 Piscine 8.40 m x 4.80 m a débordement - Rez de chaussée : salon /salle à manger / cuisine moderne toute équipée / wc indépendant/ buanderie .pièce technique -1er niveau : 2 grandes chambr…
