  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Projet tour prenium

Quartier résidentiel Projet tour prenium

Nahariya, Israël
depuis
$589,380
;
9
Laisser une demande
ID: 33741
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 3 pieces a dizengoff – netanya special investisseur (projet pinoui-binoui avance)
Netanya, Israël
depuis
$642,675
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Quartier résidentiel Special investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$445,170
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
**Opportunité exceptionnelle pendant 8 jours seulement** (Signature jusqu'au 31/12/2025) Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord ???? *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ???? ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
villa a barnea 5 pieces avec une sous sol habitble terrain 420 m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Nahariya, Israël
depuis
$312,873
Appartement 3 pièces au centre ville dans une immeuble très bien entretenu, au 3e et dernier étage, offrant un cadre de vie calme et agréable. Idéal comme investissement ou résidence principale
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller