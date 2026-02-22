Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya

Cette propriété exceptionnelle située dans les Lagoon Towers, dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, offre une opportunité unique de vivre le luxe en bord de mer à son apogée. L'agencement spacieux de l'appartement, obtenu par la fusion de deux unités, s'étend sur 320 m² et comprend une magnifique terrasse de 70 m² avec des vues panoramiques sur la mer et la ville. Situé au 23ème étage de la tour nord dans ce quartier incomparable, il offre un accès facile à la plage et à la promenade. Détails clés: - Un salon lumineux et aéré, entouré de fenêtres donnant directement sur la mer. - 6 chambres, dont deux pièces sécurisées (mamad), chacune équipée de son propre système de climatisation. - 3 salles de bain complètes et une toilette supplémentaire pour les invités. - Une cuisine luxueuse Semel avec un grand îlot central pour s’asseoir. - Système de climatisation avancé Fujitsu. - Système audio intégré. - Mobilier sur mesure. - Un espace de stockage de 20m2 attenant à l’appartement. - Quatre places de parking. À propos des Lagoon Towers: Les Lagoon Towers, situées dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, sont un développement résidentiel haut de gamme composé de deux tours emblématiques, les plus hautes de la ville. Achevées en 2017, ces tours mettent en valeur un design architectural exceptionnel signé Yaski-Mor-Sivan Architects et une construction de haute qualité réalisée par Tidhar et Electra. Les résidents bénéficient d’un emplacement privilégié et d’une gamme d’équipements luxueux, notamment un hall élégant, une piscine, un centre de fitness, des espaces extérieurs, une salle de jeux pour enfants, un club pour les résidents, des services de sécurité 24h/24 et un parking souterrain. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour organiser une visite.