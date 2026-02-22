Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Cottage en Rez de jardin a vendre face a la vallée .
cet immeuble est composé de 2 niveaux , d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de surface Habitable de plein pied avec un jardin de 250 m2 , + piscine privée en forme d escargot , et 4 chabr a coucher ,
et d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une surface habitable de 140 m2 ,et 4 chbre a coucher + son rooftop de 140 m2 avec jacuzzi face une vue paradisiaque .
chaque niveau a sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en un seul lot .
le prix du Rez de jardin : 3.850.000 nis
le prix du Penthouse : 3.750.000 nis
Eilat, Israël
