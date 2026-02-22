  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
;
14
ID: 33494
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Villa en Israël Ashdod quartier Youd Alef avec architecte d’intérieur 460 m2 habitable +terrain 700 Piscine 8.40 m x 4.80 m a débordement - Rez de chaussée : salon /salle à manger / cuisine moderne toute équipée / wc indépendant/ buanderie .pièce technique -1er niveau : 2 grandes chambres dont une avec dressing et salle de bain/Wc -2ème niveau : Wc indépendant/ 1 chambre avec douche et terrasse 2 chambres avec salles de bain/2 espaces à vivre communs ( bureaux, salons ou autre ) -3eme niveau : pièce centrale avec wc et petite cuisine donnant sur 2 grandes terrasses et grenier avec vue panoramique sur mer sans vis à vis. -Climatisation dans toutes les pièces -Chauffage au sol (gaz) -Alarme +5 caméras contrôlable par téléphone -Interrupteurs intelligents pièces principales Wifi contrôlables a distance par tablette ou téléphone. Alexia, Google ou Amazon -Sous sol avec 3 pièces fenêtres porte d’extérieur avec petite terrasse cuisine aménagée + salle de bain wc (open Space).Mamad -Meubles de salle de bain robinetterie et pare douche dans toutes les salles d’eau -Rideaux électriques salon 6 mètres de hauteur et dans toutes les pièces -Jardin exotique avec arrosage automatique. -Éclairages extérieurs -Parking privé -Porte d entrée majestueuse 200 largeur x 300 hauteur -Sonorisation avec amplificateur wifi 2 zones extérieures avec médias sur Tablette ou téléphone. -Luminaires dans toute la maison

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
