Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Villa en Israël Ashdod
quartier Youd Alef
avec architecte d’intérieur
460 m2 habitable +terrain 700
Piscine 8.40 m x 4.80 m a débordement
- Rez de chaussée : salon /salle à manger / cuisine moderne toute équipée / wc indépendant/ buanderie .pièce technique
-1er niveau : 2 grandes chambres dont une avec dressing et salle de bain/Wc
-2ème niveau : Wc indépendant/ 1 chambre avec douche et terrasse
2 chambres avec salles de bain/2 espaces à vivre communs ( bureaux, salons ou autre )
-3eme niveau : pièce centrale avec wc et petite cuisine donnant sur 2 grandes terrasses et grenier avec vue panoramique sur mer sans vis à vis.
-Climatisation dans toutes les pièces
-Chauffage au sol (gaz)
-Alarme +5 caméras contrôlable par téléphone
-Interrupteurs intelligents pièces principales Wifi contrôlables a distance par tablette ou téléphone.
Alexia, Google ou Amazon
-Sous sol avec 3 pièces fenêtres porte d’extérieur avec petite terrasse cuisine aménagée + salle de bain wc (open Space).Mamad
-Meubles de salle de bain robinetterie et pare douche dans toutes les salles d’eau
-Rideaux électriques salon 6 mètres de hauteur et dans toutes les pièces
-Jardin exotique avec arrosage automatique.
-Éclairages extérieurs
-Parking privé
-Porte d entrée majestueuse
200 largeur x 300 hauteur
-Sonorisation avec amplificateur wifi 2 zones extérieures avec médias sur Tablette ou téléphone.
-Luminaires dans toute la maison
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs
