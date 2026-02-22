  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Raanana, Israël
depuis
$1,78M
;
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
Laisser une demande
ID: 33452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Appartement avec grand jardin – exposition ouest Situé dans une rue recherchée à sens unique, l’une des plus prisées de Raanana. Un véritable jardin privatif de 220 m², exposé ouest, offrant un ensoleillement garanti tout l’après-midi. Appartement de 5 pièces, dont un mamad, avec une jolie cuisine ouverte. Le bien dispose également de deux places de parking et d’une cave.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$874,665
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$395,010
Vous regardez
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$714,780
afridar 5 pieces proche de la mer investi recent et spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité immédiate de la promenade du Parc HaMesila qui mène directement à la Moshava Germanit , à quelques minutes du centre commercial Hadar et des supermarchés de Talpiot — tout est à portée de main ! Dans un nouvel immeuble boutique construi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller