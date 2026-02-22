Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
;
3
ID: 33727
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au coeur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Etage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute la matinée Pièces : 3 pièces spacieuses et fonctionnelles Balcon : petit balcon idéal pour vos cafés du matin ou un coin lecture Salle de bain : moderne, rénovée avec goût Atouts principaux Emplacement recherché, au coeur de la vie urbaine de Tel Aviv À quelques pas de la plage, de la promenade et des rues commerçantes Environnement animé, proche des cafés, restaurants et galeries d’art Excellent potentiel locatif, dans l’un des secteurs les plus demandés de la ville

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

