  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
;
10
ID: 33576
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Au 9, rue Sderot Ben Zion Une avenue centrale animée, à proximité des centres culturels et de loisirs et du tramway. Un magnifique appartement de 3 pièces, plein de charme et lumineux. Surface d'environ 82 m² Exposition sur 3 côtés Hauts plafonds Au 3e étage (sans ascenseur) Côté arrière et calme Parking standard (Un projet de développement est en cours de développement.)

Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces meubler avec balcon
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Autres complexes
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Nouveauté en vente exclusive ! Un bien unique, exclusif et rare. Située dans une rue calme et bucolique des ruelles de Yehuda Maccabi, à deux pas du parc Hayarkon, en pleine campagne, un spectaculaire penthouse en duplex, baigné de lumière, réparti sur deux niveaux avec ascenseur desservant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Nouveau à vendre en exclusivité 7, rue Dizengoff À deux pas de la place Habima et du boulevard Rothschild, en plein cœur de la ville Proche du tramway Grand appartement spacieux Environ 110 m² 4,5 pièces dont une suite parentale avec salle d'eau (Possibilité de créer facilement 5 pièces spa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
