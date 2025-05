Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand, haut standing, investi, luxueux, magnifique, proche de l

Dans le quartier Sea Park à Bat Yam, un quartier moderne et nouveau dans un immeuble de luxe, un appartement très bien investi, comprenant un design élégant, un parquet en bois luxueux, une cuisine entièrement équipée et modernisée, un chauffage au sol, des toilettes intelligentes, des armoires murales. Il est vendu avec tous les meubles. Venez avec vos bagages. L'appartement est actuellement loué pour 11 000 shekels par mois. Immeuble avec gardien de sécurité 24h/24, salle de sport et salle d'événements. L'appartement est livré avec 2 places de parking et un débarras.