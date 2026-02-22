  1. Realting.com
  Israël
  Ashdod
  Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre

Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre

Ashdod, Israël
$780,615
ID: 33508
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District sud
  Région
    sous-district d'Ashkelon
  Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces et demi a Ashdod a la City a vendre avec 2 terrasses, climatisation, mamad, parking. A proximité de parcs, de commerces, moyens de transports, écoles, synagogues..... Appartement très bien entretenu; Une valeur sure en plein centre d'Ashdod

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

