  4. Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf

$736,725
ID: 33723
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À VENDRE – OPPORTUNITÉ RARE Kyriat Hayovel – Projet יובל הצעירה 2,5 pièces 64 m² 2 terrasses – 5,5 m² chacune Parking Mahsan Livraison dans 8 mois

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

