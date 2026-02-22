  1. Realting.com
  Israël
  Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport

Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport

Netanya, Israël
depuis
$2,665
;
2
ID: 33454
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. LOUE MEUBLE.

