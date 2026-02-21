Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer
71 m² + 9 m² de balcon
3 pièces et demi
4ᵉ étage
Exposition plein ouest – très lumineux
Place de parking incluse
Immeuble livré il y a 3 ans
Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs
Possibilité de retirer facilement les locataires pour emménager
Situé en deuxième ligne de mer, à quelques minutes à pied de la plage
Proche de l’avenue Atzmaout et de toutes les commodités :
– Tramway et transports en commun
– Commerces, restaurants, cafés
– Synagogues
– Écoles et crèches
Points forts de l’appartement :
– Balcon confortable avec vue dégagée
– Cuisine ouverte et séjour lumineux
– Immeuble récent, sécurisé avec ascenseur
– Quartier calme, recherché et très bien desservi
Opportunité rare – À visiter rapidement.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
