  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam

depuis
$783,750
7
ID: 33816
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer 71 m² + 9 m² de balcon 3 pièces et demi 4ᵉ étage Exposition plein ouest – très lumineux Place de parking incluse Immeuble livré il y a 3 ans Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs Possibilité de retirer facilement les locataires pour emménager Situé en deuxième ligne de mer, à quelques minutes à pied de la plage Proche de l’avenue Atzmaout et de toutes les commodités : – Tramway et transports en commun – Commerces, restaurants, cafés – Synagogues – Écoles et crèches Points forts de l’appartement : – Balcon confortable avec vue dégagée – Cuisine ouverte et séjour lumineux – Immeuble récent, sécurisé avec ascenseur – Quartier calme, recherché et très bien desservi Opportunité rare – À visiter rapidement.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Autres complexes
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Dans une résidence récente du quartier de Kiryat Yovel, découvrez un superbe appartement de 2 pièces, moderne, lumineux et parfaitement entretenu. Situé au 11ᵉ étage d’un immeuble construit en 2023 avec ascenseur de Shabbat, il offre une surface de 50 m² prolongée par un balcon de 4 m² avec …
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
À VENDRE Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer. Caractéristiques : • Superficie : 80 m² + balcon de 5 m² • Étage : 2e avec ascenseur • Agencement : 2 chambres, 2 salles de bain • Parking : 2 places Rue calme près de l’hôtel Roya…
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv
