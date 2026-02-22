Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
Jérusalem, Israël
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Un coin de paradis proche tramway et commerces. Magnifique 3P entièrement rénové dans un immeuble ayant bénéficié d'un Tama, avec un grand balcon donnant sur le salon, et la possibilité de faire usage du jardin. Aucun vis-à-vis. Deux salles de douche, cuisine et système de chauffage de grande qualité, Libre de suite.

Localisation sur la carte

