  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²

Bat Yam, Israël
depuis
$815,100
;
2
ID: 33818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l’extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d’espace intérieur • Jardin privatif de 50 m² • Une chambre confortable • Salle de bain moderne • Place de parking incluse • Livraison prévue fin d’année 2026 Un appartement lumineux et fonctionnel, idéal pour un couple ou toute personne souhaitant vivre dans un cadre moderne et agréable. Proximité & environnement : Situé à quelques minutes de la Grande Avenue Balfour, avec ses commerces, supermarchés, transports en commun et synagogues. Les écoles et infrastructures pour enfants sont facilement accessibles. Le tramway se trouve à quelques minutes à pied, facilitant les déplacements dans toute la ville. La Grande Avenue Ha’Atsmaout offre de nombreux espaces verts et parcs agréables, qui descendent jusqu’à la mer, idéale pour les promenades et les moments de détente.

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad…
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la produc…
