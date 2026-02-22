  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Aviv, Israël
$2,98M
ID: 33581
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux et calme Il comprend une salle de douche principale et une salle de douche double. Un parking souterrain est disponible à Tabu. L'appartement dispose d'un hall d'entrée luxueux, d'un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, d'une piscine et d'un club pour les résidents. Actuellement loué

Tel-Aviv, Israël
