  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking

Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking

Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
;
3
ID: 33688
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un petit immeuble neuf de 5 étages à Kiryat Moché, appartement unique son genre : grand 4P au dernier étage, lumineux et aéré, avec soucca et parking, idéalement situé à proximité du tram et de l'entrée de la ville. Produit rare, Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
