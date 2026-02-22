Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri
Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle.
D’une superficie impressionnante de 148 m², avec une terrasse de 15 m² exposée face à la mer, ce bien offre un cadre de vie lumineux, spacieux et élégant. Il comprend un salon généreux, une cuisine ouverte, trois chambres dont une suite parentale, un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrale et une place de parking privée.
La résidence Dimri met à disposition des prestations haut de gamme : piscine magnifique, sauna, salle de sport moderne, sécurité renforcée et espaces communs soignés.
Idéalement située, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et à quelques minutes des plages.
Un bien rare sur le marché. Visite sur rendez-vous uniquement.
Ashdod, Israël
