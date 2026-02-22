  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
$1,16M
ID: 33485
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement 2.5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamak Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020 Au calme, triple orientation E/N/S A 300 mètres de la plage

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Jérusalem, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!
Hadera, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Jérusalem, Israël
depuis
$2,445
Un coin de paradis proche tramway et commerces. Magnifique 3P entièrement rénové dans un immeuble ayant bénéficié d'un Tama, avec un grand balcon donnant sur le salon, et la possibilité de faire usage du jardin. Aucun vis-à-vis. Deux salles de douche, cuisine et système de chauffage de grand…
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,957
❤️ À louer – Exclusivité BLUZ TLV ???????? Luxueux appartement 3 pièces entièrement meublé, idéalement situé rue Ge'ula, à Tel Aviv, à moins de 200 mètres de la plage, en étage élevé, avec une magnifique vue sur la ville et la mer. • Chambres : 2 (dont une chambre sécurisée avec deux grand…
Quartier résidentiel Immeuble avec ascenseur
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Appartement parfaitement meublé et conçu au coeur de Rehavia - 3 terrasses pour une vue imprenable, bâtiment rénové, ascenseur Shabbat, parking privé, Climatiseur central, maison intelligente, chauffage au sol, alarme, interphone
