  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Projet immobilier

Quartier résidentiel Projet immobilier

Ascalon, Israël
depuis
$532,637
;
9
Laisser une demande
ID: 33660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain. a partir de 1699000 nis pour un 3p

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel 5 pièces -projet luxueux tour nave - véritable paradis au 23e étage, face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Bonne affaire
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$532,637
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites
Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites
Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites
Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites
Quartier résidentiel Plain pieds. pas . proche parc et toutes commodites
Raanana, Israël
depuis
$1,72M
Tres rare . Cottage de plain pieds. Quartier procher du parc. 5 pieces avec un patio . Renove. joli jardin . parking. Tres calme . possibilite de construire 49 m2 supplementaires
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,10M
maison de 247 m2 sur 2 niveaux. sur un terrain de 424 m2 A renover .gros potentiel . possibilite d agrandissement et de construire une piscine. la maison est situee dans une impasse proche de la route 2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller