  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul

Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul

Jérusalem, Israël
depuis
$5,442
;
5
Laisser une demande
ID: 33852
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem, une kitchenette et des toilettes privatives. Possibilité de créer 9 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire. Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 141 m² et 162 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m². Le prix du m2 est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m2 pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m2 pour la Arnona. Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate. Emplacement extrêmement recherche à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Villa de style moderne à vendre à herzliya pituach
Herzliya, Israël
depuis
$7,52M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$5,442
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$373,065
Quartier neot ashkelon 3 pieces renove a saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Superbe appartement 4 pièces à Rova Misrad Hahouts. Idéalement situé dans l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem, ce magnifique appartement de 111 m² offre un cadre de vie exceptionnel, alliant confort moderne et ambiance paisible. Spacieux séjour lumineux avec accès direct à un bal…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Centre ville . Immeuble neuf . 4 pieces jamais habite. 5e etage. lumineux. parking. disponible a partir de juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller