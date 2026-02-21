Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain.
Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions.
Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem, une kitchenette et des toilettes privatives.
Possibilité de créer 9 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire.
Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 141 m² et 162 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m².
Le prix du m2 est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m2 pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m2 pour la Arnona.
Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate.
Emplacement extrêmement recherche à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour