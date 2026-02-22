  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
;
8
ID: 33810
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion

À propos du complexe

À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces principales • 2 salles de bains • 275 m² construits • 400 m² de terrain • Unité de logement indépendante à l’étage avec entrée séparée (2,5 pièces supplémentaires) • Idéale pour un revenu supplémentaire – louée actuellement • Piscine privée • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Proche de la plage • Commerces, restaurants et cafés • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Transports en commun facilement accessibles • Quartier calme, sûr et agréable

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Loisirs

Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
