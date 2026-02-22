Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion
Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement.
Caractéristiques du bien :
• 5 pièces principales
• 2 salles de bains
• 275 m² construits
• 400 m² de terrain
• Unité de logement indépendante à l’étage avec entrée séparée (2,5 pièces supplémentaires)
• Idéale pour un revenu supplémentaire – louée actuellement
• Piscine privée
• Mamad (pièce sécurisée)
Commodités à proximité :
• Proche de la plage
• Commerces, restaurants et cafés
• Parcs et espaces verts
• Écoles et services essentiels
• Transports en commun facilement accessibles
• Quartier calme, sûr et agréable
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
