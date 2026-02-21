Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE - PENTHOUSE NEUF AVEC PISCINE PRIVÉE À KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO
6ᵉ et dernier étage
140 m² habitables
60 m² de balcons
70 m² de terrasse privée sur le toit
30 m² de piscine privée
5 pièces
2 places de parking privées
1 pièce de stockage privée
Vues dégagées et ambiance unique
À quelques pas de la plage
Prix : 17 500 000 NIS
Contact : Megane
Agence : Premium Real Estate
Frais d'agence : 2 % + TVA
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour