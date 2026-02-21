  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
$5,49M
ID: 25795
ID: 25795
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À VENDRE - PENTHOUSE NEUF AVEC PISCINE PRIVÉE À KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6ᵉ et dernier étage 140 m² habitables 60 m² de balcons 70 m² de terrasse privée sur le toit 30 m² de piscine privée 5 pièces 2 places de parking privées 1 pièce de stockage privée Vues dégagées et ambiance unique À quelques pas de la plage Prix : 17 500 000 NIS Contact : Megane Agence : Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Tel-Aviv, Israël
$3,61M
Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m…
Quartier résidentiel Bureau a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
$5,330
Situé dans le quartier le plus recherché de Jérusalem, dans un complexe authentique, pastoral et calme.​ Grand espace principal Salle de réunion de 63 m² 9 bureaux individuels avec fenêtres, de 11 à 17 m² chacun Bien entretenu Ascenseur Option de parking Ajouter la TVA
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
$2,35M
Au cœur de Mekor Haim, entre la Mochava et Baka. Dans le célèbre projet Quadra, ce bel appartement de 5 pièces à vendre mesure 138 m² et offre de belles prestations, avec une terrasse de 8 m² et un beau séjour agréable et spacieux. 4 chambres, plus un espace bureau. Une belle suite parentale…
