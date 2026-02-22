Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – 4 pièces moderne, Rue Montefiore, Tel Aviv
Situé au cœur du quartier en pleine transformation de Montefiore, cet appartement bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate d’Azrieli, du métro et de toutes les commodités. Un secteur dynamique, moderne et en pleine évolution, offrant un accès rapide au centre-ville.
Caractéristiques du bien
4 pièces
77 m² habitables
Terrasse ensoleillée de 14 m²
2ᵉ étage dans un immeuble récent avec ascenseur
Grand débarras privé de 6 m²
Plan optimisé :
Séjour lumineux avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse
Deux chambres, dont une grande suite parentale avec accès direct à la terrasse
Deux salles de bains avec douche
Très lumineux et au calme
Appartement vendu entièrement aménagé et décoré.
Actuellement loué, idéal résidence future ou investissement locatif.
Atouts du quartier
Quartier en plein renouveau urbanistique
Environnement résidentiel recherché et dynamique
Proximité bureaux high-tech, commerces, cafés, axes de transport et futur métro
Un bien rare dans un quartier au fort potentiel, combinant logement confortable, emplacement central et rentabilité.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour