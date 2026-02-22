  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv

Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
;
7
Laisser une demande
ID: 33637
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – 4 pièces moderne, Rue Montefiore, Tel Aviv Situé au cœur du quartier en pleine transformation de Montefiore, cet appartement bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate d’Azrieli, du métro et de toutes les commodités. Un secteur dynamique, moderne et en pleine évolution, offrant un accès rapide au centre-ville. Caractéristiques du bien 4 pièces 77 m² habitables Terrasse ensoleillée de 14 m² 2ᵉ étage dans un immeuble récent avec ascenseur Grand débarras privé de 6 m² Plan optimisé : Séjour lumineux avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse Deux chambres, dont une grande suite parentale avec accès direct à la terrasse Deux salles de bains avec douche Très lumineux et au calme Appartement vendu entièrement aménagé et décoré. Actuellement loué, idéal résidence future ou investissement locatif. Atouts du quartier Quartier en plein renouveau urbanistique Environnement résidentiel recherché et dynamique Proximité bureaux high-tech, commerces, cafés, axes de transport et futur métro Un bien rare dans un quartier au fort potentiel, combinant logement confortable, emplacement central et rentabilité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
A vendre en exclusivite rue Antigonus, pres du parc hayarkon et kikar Milano Superbe 3 pieces de 62m2 + 10 m2 balcon Situe au 4e etage d un immeuble actuellement en cours de renovation. pres dans 6 mois. 2 chambres a coucher et une salle de bain. Vue degagee et tres lumineux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan limitrophe kiriat yovel . Tres beau 5 pièces de 122 m2 avec terrasse de 10 m2 en partie soucah ., belles prestations intérieur vue merveilleuse sur la foret de Jerusalem . 4 chambres a coucher , 2 salles…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller