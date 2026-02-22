  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
$1,21M
ID: 33432
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Rue Moshe Sharett, dans le quartier le plus prisé et calme, en vente exclusive Un spacieux et magnifique appartement de 66 m² ! Rénové et lumineux Calme et intimité assurés Ascenseur desservant les demi-étages 3e et 5e étages - appartement au 3e étage ! Potentiel pour un projet de copropriété

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stop : appartement 4 pièces neuf a netivot
Netivot, Israël
depuis
$467,115
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Autres complexes
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résiden…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Centre ville . Immeuble neuf . 4 pieces jamais habite. 5e etage. lumineux. parking. disponible a partir de juin 2026
Immobilier.co.il
