  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek

Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
20/02/2026
$2,04M
27/04/2025
$1,83M
;
5
Laisser une demande
ID: 25790
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE - APPARTEMENT TOUT JUSTE LIVRÉ 3 PIÈCES AU CŒUR DE NEVE TZEDEK 64 m² habitables + deux balcons (5,05 m² et 6,05 m²) 1er étage élevé 2 chambres a couché dont un mamad 1 salle de bain 2 balcons Exposition nord-ouest Parking privé robotic Emplacement exceptionnel : à 2 minutes du boulevard Rothschild, 3 minutes du marché Carmel et 5 minutes de la plage à pied Prix : 6 500 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Netanya, Israël
depuis
$613,206
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Beit Kerem - un nouveau bâtiment avec une entrée privée. Luxueux appartement conçu par un architecte. 5 pièces 170 m² + jardin 150 m² Possibilité de diviser en 3+2. Balcon de Soucca. 2 stationnements. ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
bon investissement 3 pieces accord de complete demolition et reconstruction
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dans rue calme
Quartier résidentiel Dans rue calme
Quartier résidentiel Dans rue calme
Quartier résidentiel Dans rue calme
Quartier résidentiel Dans rue calme
Afficher tout Quartier résidentiel Dans rue calme
Quartier résidentiel Dans rue calme
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
4 pieces dans le jolie quartier d'agamin chambre parentale avec dressing et sdb petit immeuble de 5 etages
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller