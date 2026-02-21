  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Spacieux

Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
20/02/2026
$2,04M
09/07/2025
$1,83M
;
4
Laisser une demande
ID: 26701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Quartier Rehavia, emplacement central. 4 pièces 100 mètres carrés, appartement avec beaucoup de potentiel, très spacieux, 4 directions, balcon, soucca et parking.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel La perle rare!! t3 a tel aviv a 2 pas de la mer, classé monument historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Vous regardez
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professor Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses g…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des tei…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller