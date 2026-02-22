  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel 3.5 pieces quartier atikot disponible immédiat

Ascalon, Israël
depuis
$332,310
;
5
ID: 33726
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un 3.5 pieces quartier Shimshon

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Quartier résidentiel A 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel En plein centre de bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Sur la belle et pastorale rue Caspi avec vue panoramique sur la vieille ville. Entrée privée, 2 terrasses succah + toit privé et un ascenseur privé à chaque étage, rénové avec grand potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Au cœur du centre-ville de Jérusalem, dans une résidence de standing avec gardien 24h/24, découvrez cet appartement de luxe neuf situé en étage élevé, offrant une qualité de vie rare et une vue spectaculaire sur la ville. L’appartement développe environ 48 m² parfaitement agencés et propose…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,473
bien agencer
Agence
Immobilier.co.il
