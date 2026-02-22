Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Bat Yam - rue Tsahal
Appartement traversant Ouest/Est
4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad)
Place de parking incluse
4ᵉ étage avec ascenseur
Immeuble récent en bon état et bien entretenu.
Points forts :
Grande pièce à vivre lumineuse (il existe actuellement une petite séparation cuisine/salon par cloisons facilement amovibles pour obtenir une grande pièce à vivre)
2 salles de bains + buanderie
Suite parentale spacieuse et ensoleillée
2 Chambres + 1 Mamad
Zone de stockage privative sur le palier
Parking attribué en surface au rez de chaussée
Cave commune pour vélos en sous-sol
Une rénovation légère suffira à transformer ce bien en une véritable opportunité et à en faire un cadre de vie recherché
Atouts de l’immeuble :
Construction récente
Environnement calme et familial
Proximité immédiate du tramway, bus, commerces, écoles et plage
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
