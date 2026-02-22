Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

  1. Realting.com
$2,25M
ID: 33577
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouvelle vente exclusive ! Un mini-penthouse unique et rare pour les passionnés de style Situé au 49, rue Yehuda HaMaccabi Dans un immeuble neuf construit par Metropolis ! Appartement 3 pièces de 74 m² habitables + 31 m² de balcon. Un logement magnifique et spacieux. Au 6e étage ! Une chambre parentale douillette avec balcon. 2 salles de bains et une douche. Une place de parking séparée (avec supplément). L'appartement offre des prestations haut de gamme : Cuisine Hacker (allemande) et appareils électroménagers Esko et Gurnier. Chauffage au sol dans tout l'appartement ! Parquet triple épaisseur et Menuiserie sur mesure dans tout l'appartement ! Système d'alarme. Système audio. Domotique.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Dos Laisser une demande
