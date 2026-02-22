  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion

Quartier résidentiel Bonne occasion

Ashdod, Israël
depuis
$705,375
;
10
Laisser une demande
ID: 33666
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces 115 m2 1er etage rue Kinneret 1 balcon 1 parking Livraison immédiate

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Quartier résidentiel Duplex Élégant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Dans le quartier prisé du Nord ancien, à l’extrémité nord de la rue Sokolov — à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports — découvrez un magnifique duplex 4 pièces à vendre : 100 m² + 20 m² de terrasse ensoleillée À l’étage principal : salon spacieux, cuisine mo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Quartier résidentiel Penthouse de rêve avec piscine privée et vue mer – exclusivité à bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,76M
Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, penthouse haut de gamme avec vue dégagée à l’ouest – la mer en ligne de mire ! 5 pièces spacieuses Immense terrasse de 28 m² attenante au salon et à la suite parentale Toit privé de 50 m² avec piscine Triple exposition Grandes baies …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !
Ashdod, Israël
depuis
$689,700
À vendre à Ashdod : Véritable coup de fusil ! Appartement 4 pièces – 128 m² avec balcon de 10 m² offrant une vue totalement dégagée sur le parc, sans aucun vis-à-vis. Situé dans une résidence recherchée de 8 étages, avec 2 ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, l’appartement dispose de la…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller