  4. Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
;
7
ID: 33612
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Situé rue Mendeli, l’une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l’animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s’agit d’un appartement 3 pièces lumineux de 70 m², situé au 4ᵉ étage avec ascenseur. Ses orientations nord et est assurent une belle luminosité naturelle et une excellente ventilation tout au long de la journée. L’immeuble est bien entretenu, sécurisé par digicode et dispose d’un abri (miklat). Le bien est actuellement loué, offrant un intérêt immédiat pour un investisseur. Une opportunité idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement patrimonial à deux pas de la mer.

Localisation sur la carte

Complexes similaires
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Rue Moshe Sharett, dans le quartier le plus prisé et calme, en vente exclusive Un spacieux et magnifique appartement de 66 m² ! Rénové et lumineux Calme et intimité assurés Ascenseur desservant les demi-étages 3e et 5e étages - appartement au 3e étage ! Potentiel pour un projet de copropriété
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Au coeur de la Baka- appartement luxueux et neuf de 5 pièces 130 m2 plus un balcon de 12 m2. 3 salles de bains et toilettes Grande cave et parking Mamad Accessibilité totale
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!
Hadera, Israël
depuis
$611,325
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un charmant appartement de 4 pièces, dans un immeuble en pierres de marbre, entièrement rénové ! Caractéristiques : - 4 pièces récent, lumineux d'environ 90m², - Cuisine rénovée, - Bel espace de vie, - 2 petites terrasses …
Agence
Immobilier.co.il
