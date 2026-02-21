Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine
Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux.
L’appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu’une chambre parentale au 12ᵉ étage disposant d’une salle de bain privée et d’un balcon de 12 m².
Une grande terrasse de 110 m², piscinable, permet de profiter pleinement de l’extérieur.
Le penthouse dispose de trois salles de bain, quatre WC et d’une place de parking.
Les travaux ont déjà commencé dans l’immeuble, situé à proximité de la mer, des commerces, des services, des écoles et des transports.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour