Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

depuis
$2,10M
;
1
Laisser une demande
ID: 33812
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux. L’appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu’une chambre parentale au 12ᵉ étage disposant d’une salle de bain privée et d’un balcon de 12 m². Une grande terrasse de 110 m², piscinable, permet de profiter pleinement de l’extérieur. Le penthouse dispose de trois salles de bain, quatre WC et d’une place de parking. Les travaux ont déjà commencé dans l’immeuble, situé à proximité de la mer, des commerces, des services, des écoles et des transports.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
