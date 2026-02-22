Quartier résidentiel ExclusivitÉ – À vendre

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
EXCLUSIVITÉ – À VENDRE
???? Shenkin, proche du marché Carmel
Emplacement prime – à quelques pas du boulevard Rothschild, du marché Carmel et de la mer.
Duplex penthouse situé dans un immeuble boutique neuf avec ascenseur.
✨ Caractéristiques principales :
• 135 m² intérieurs + 46 m² de terrasses
• Salon lumineux avec cuisine ouverte
• 3 chambres (suite parentale avec balcon privé)
• Étage supérieur avec terrasse de 40 m², cuisine extérieure et espace BBQ
• Cave / débarras
Prix de vente : 9 890 000 NIS
Vaad Bayit : 900 NIS
Arnona : 1 800 NIS (bimensuel)
Premium Real Estate
Frais d’agence : 1 mois + TVA
Licence n° 31928721
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
