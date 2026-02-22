  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement .

Raanana, Israël
$968,715
5
ID: 33591
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Raanana EST recherche. Immeuble apres Tama. 4 pieces Entierement renove . Grandes chambres. Proche de tous commerces et Ecole Ariel.

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Vous regardez
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1e niveau : vaste séjour avec cuisine, Une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2e niveau : suite parentale particulièremen…
Agence
Immobilier.co.il
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave
Agence
Immobilier.co.il
Ascalon, Israël
depuis
$1,25M
villa avec sous sol habitable comme un t2 beau jardin grenier amenager de 50m2 barnea a deux min de la sortie de la ville
Agence
Immobilier.co.il
