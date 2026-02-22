  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet

Ashdod, Israël
depuis
$655,215
;
7
ID: 33495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces....

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

