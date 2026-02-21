  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim

Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim

Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
;
10
ID: 33829
Dernière actualisation: 20/02/2026

  Pays
    Israël
  État
    District de Jérusalem
  Région
    Jerusalem Subdistrict
  Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Cremieux 18 – Cottage 200 m² sur 4 niveaux 190 m² de jardin Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail) (Bâtiment classé / préservation architecturale) Quartier Colonie Allemande – German Colony Maison privée 6 pièces Jardin Partiellement meublée Pièce sécurisée (Mamad) partagée avec la voisine (accessible depuis la maison) 4 étages Étage 1 : Cuisine, salon, toilettes invités Étage -1 : Espace commun, buanderie, pièce sécurisée (Mamad) Étage 2 : 3 chambres Une chambre avec balcon Suite parentale (master) Salle de bain (douche) Étage 3 : Terrasse 2 chambres Salle de bain Climatisation centrale au premier étage Climatisation dans chaque chambre

Jérusalem, Israël
